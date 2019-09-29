Меган Маркл засвітила трендовий образ у Кейптауні: фото

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Меган Маркл в Африці
Меган Маркл в Африці / Instagram / @sussexroyal

Герцогиня Сассекська після декретної відпустки бездоганно підготувалась до африканського турне, тому кожен її вихід привертає увагу всіх світових ЗМІ. Винятком не став і її приватний сніданок у громадській організації, де Меган Маркл засвітила трендову спідницю.

Як відомо, зустріч герцогині Сассекської з представницями Women in Public Service відбулась ще 26 вересня. Захід був закритим для ЗМІ, тому тільки тепер у мережу потрапили перші знімки з цієї події. 

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На кадрах, які Меган Маркл опублікувала на інстаграм-сторінці, видно, що сніданок пройшов за участю громадських активісток, представниць уряду, охорони здоров'я та освіти. З високопосадовцями герцогиня Сассекська вирішила обговорити питання, яке вона почала порушувати одразу після королівського весілля – роль і права жінки в сучасному світі

"Напередодні цього туру я з болем спостерігала за безліччю порушень щодо жінок у Південній Африці. Тому мені було важливо провести цей сніданок, щоб вивчити ситуацію, яка тут склалася. Сидячи поруч з учасницями сніданку, мені стало абсолютно зрозуміло: недостатньо просто сподіватися на краще майбутнє. Єдиний шлях вперед – це "надія в дії",  – зазначила Меган Маркл.

Меган Маркл у Кейптауні
Меган Маркл у Кейптауні / Instagram / @sussexroyal

Та не тільки промова привернула увагу підписників блогу герцогів Сассекських, але й неперевершений стиль дружини принца Гаррі. Для цього особливого виходу Меган Маркл вбрала трендову мідіспідницю з геометричним принтом. До неї герцогиня підібрала туфлі-човники та звичайну чорну майку, яка додала буденності її образу. Хвилясте волосся та денний макіяж з акцентом на очі завершили look Меган Маркл. 

Герцогиня Сассекська обрала денний макіяж
Герцогиня Сассекська обрала денний макіяж / Instagram / @sussexroyal

Стильний образ Меган Маркл
Стильний образ Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Що відомо про тур Африкою Меган Маркл і принца Гаррі – читайте тут.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я Африка
Джерело: LifeStyle 24
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