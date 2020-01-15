Меган Маркл здійснила публічний вихід у Канаді: фото

Поки у Великобританії не вщухають розмови про рішення герцогів Сассекських скласти повноваження, Меган Маркл перебуває у Канаді. Однак і там норовлива дружина принца Гаррі не втрачає можливості попрацювати. Вона здійснила перший публічний вихід, фото з якого потрапили у мережу.

У вівторок, 14 січня, Меган Маркл навідалась до жіночого центру Downtown Eastside Women's Centre, розташованому у канадському Ванкувері. Благодійники не стримували емоцій від такого несподіваного візиту герцогині Сассекської та поділились спільним з нею знімком у фейсбуці.

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"Дивіться, хто сьогодні завітав на чай! Герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала наш центр, щоб обговорити проблеми, що стосуються жінок у суспільстві", – написали вони.

Згідно із кадром, Меган Маркл вирішила забути про вишукане вбрання, надавши перевагу стилю casual. За словами експертів, представники королівської родини часто обирають штани і прості кофти, щоб завдяки буденному одягу показати свою близькість до народу. Тому поява герцогині Сассекської у чорних приталених штанах та об'ємній кофті викликала тільки захват у мережі.



Меган Маркл у Канаді / Facebook / @DowntownEastsideWomensCentre

Наразі у ЗМІ поширюється інформація, що принц Гаррі претендує на посаду генерал-губернатора Канади, а Меган Маркл має намір озвучувати голлівудські мультфільми. Такі припущення дипломатично прокоментував прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Думаю, більшість канадців підтримують присутність тут членів королівської сім'ї, але як все буде виглядати і скільки коштуватиме – це предмет для дискусій,

– зазначив він.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про намір скласти королівські повноваження 8 січня 2020 року. Подружжя зізналось, що хоче самостійно заробляти на себе та не брати дотації від Єлизавети ІІ і платників податків.

Таке несподіване рішення, яке у ЗМІ охрестили як "Мегзит", королівська родина обговорила на сімейній нараді 13 січня. Після тривалих перемовин у Сандрінгемському палаці Єлизавета ІІ опублікувала лист, у якому заявила, що підтримує герцогів Сассекських. Її Величність додала, що перехід буде плавним, а принц Гаррі та Меган Маркл поступово відходитимуть від своїх королівських повноважень.