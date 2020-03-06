Меган Маркл здійснила таємний вихід у Британії: розкішні фото герцогині Сассекської

Вчора, 5 березня, Меган Маркл прилетіла до Британії з Канади, аби востаннє виконати свої королівські обов'язки. Преса ретельно стежить за кожною публічною появою герцогині Сассекської. Проте, окрім запланованої церемонії нагородження преміями Endeavour Fund Awards, вона встигла здійснити таємний вихід.

Весь світ з нетерпінням чекав на возз'єднання Меган і Гаррі у Великій Британії, яку вони покинули після заяви про відхід від британської монаршої родини. Вчора, 5 березня, подружжя здійснило спільний вихід вперше за довгий час. Разом вони відвідали церемонію нагородження преміями Endeavour Fund Awards у Лондоні.

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Сьогодні, 6 березня, на офіційній сторінці герцогів Сассекських з'явилися ексклюзивні фото, якими анонсували таємний вихід Меган Маркл у Британії. Вона завітала до Національного театру, щоб побачити Immersive Storytelling Studio. Цей вихід відбувся всього за кілька годин до її спільної появи з принцом Гаррі на Endeavou.

Меган Маркл, яка опікувалася Національним театром у Лондоні від імені королівської родини, розглянула технології віртуальної реальності та те, як вони впливають на інтерпритацію драматичної розповіді. Вона навіть встигла зробити фото з голограмою музикантки Нубії Брендон, яка створена у рамках виставки в галереї Tate Modern.

Мета цього методу віртуальної реальності - дати нам змогу краще встановлювати зв'язок та співпереживати одне одному як люди, незалежно від раси, віку чи національності,

– йдеться в інстаграм-дописі.



Меган Маркл здійснила таємний вихід у Британії / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл здійснила таємний вихід у Британії / Instagram / @sussexroyal

Для свого таємного виходу Меган Маркл обрала вбрання total white. На ній розкішна повітряна блузка з прозорими шовковими рукавами та V-подібним вирізом від британської марки Topshop, яку вона поєднала з довгою приталеною спідницею з геометричним принтом та розрізом.

Довершили стильний look маленька чорна сумочка та туфлі на підборах, які контрастували зі світлим одягом. Крім того, герцогиня Сассекська обрала ніжний комплект золотих прикрас – лаконічні сережки, ланцюжок та браслет. На її обличчі легкий макія, який підкреслив її чарівну зовнішність.



Меган Маркл здійснила таємний вихід у Британії / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл здійснила таємний вихід у Британії / Instagram / @sussexroyal