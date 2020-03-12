Меган Маркл здійснила вихід в елегантному образі від світових брендів

Впродовж тижня герцогиня Сассекська натхненно виконує свої королівські обов'язки. Ледь не щодня вона здійснює зустрічі з ініціативною молоддю. Так, напередодні спільного виходу монаршої родини з нагоди Дня Співдружності Меган Маркл зустрілася з молодими науковцями у Букінгемському палаці.

Незважаючи на те, що на повернення Меган Маркл до Великобританії чекала громадськість у всьому світі, більшість офіційних заходів їй вдалося провести таємно. А королівська родина інформує про них лише згодом. Так, герцогиня Сассекська здійснила чергову зустріч у стінах Букінгемського палацу ще 9 березня, коли країна відзначала День Співдружності.

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На сторінці Меган та Гаррі в інстаграмі з'явився відеофрагмент зустрічі з молодими вченими Співдружності. До заходу приєдналися студенти з 11 країн світу – від Малаві до Шрі-Ланки. Разом з герцогинею Сассекською вони обговорили глобальні виклики, з якими стикаються держави – очищення океану від пластику, поліпшення системи охорони здоров'я, гідну оплату праці та економічне зростання.

Для чергового виходу Меган обрала стриманий образ від провідних будинків моди. Так, на ній чорна сукня-футляр від Scanlan Theodore, вартість якої становить 650 доларів – майже 17 тисяч гривень. Вбрання вона доповнила туфлями-човниками на підборах від Aquazurra, а з аксесуарів обрала клач Dior. Герцогиня Сассекська зібрала волосся у низький хвіст та завершила look легким макіяжем з акцентом на очі.