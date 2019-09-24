Меган Маркл змінила дорогоцінну обручку на дешевий аналог під час поїздки в Африку

Поки герцоги Сассекські перебувають в офіційному турі Африкою, ЗМІ шукають різноманітні деталі, які б привернули увагу прихильників королівства. Журналістам вдалось підмітити, що на час візиту Меган Маркл з невідомих причин зняла своє заручальне кільце та одягнула значно дешевший аксесуар.

У виданні The Daily Mail повідомили, що золоте кільце з діамантами за 140 тисяч фунтів стерлінгів (4,2 мільйона гривень) дружина принца Гаррі залишила вдома, в той час як на зустріч з жителями Кейптауна одягнула каблучку американського бренду Jennifer Meyer з блакитним каменем за 200 фунтів (6 тисяч гривень).

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Сталось це сьогодні, 24 вересня, у Південній Африці, де Меган мала змогу поспілкуватись з місцевим темношкірим населенням. У найкримінальнішому районі Кейптауна, селищі Ньянга, жінка виступила з промовистими словами: "Я з вами як мати, як дружина, як кольорова жінка і як ваша сестра".



Меган Маркл одягнула інше кільце в турі Африкою / Getty Images

З цим же кільцем Меган Маркл побувала в стародавній мечеті Аувал Масджід, що в Кейптауні. Там вона поспілкувалась з представиками різних релігійних груп Південної Африки. Чому представниця королівської сім’я змінює аксесуар – наразі невідомо.



Меган Маркл одягнула інше кільце в турі Африкою / Getty Images

Додамо, що після одруження з принцом Гаррі Меган Маркл забажала змінити вигляд заручального кільця. Над першим варіантом прикраси спочатку працювали у ювелірному домі Cleave and Company, де принц Гаррі самостійно створював її дизайн. Однак після весілля і народження сина Меган повважала за потрібне змінити його на свій смак.

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Раніше по центрі кільця був розташований великий діамант, по краях – два менших, які були взяти з колекції принцеси Діани, а обідок зроблений з улюбленого жовтого золота. Під час першого виходу після народження сина герцогиня Сассекська засвітила приголомшливу зміну – обрамлення заручального персня змінилося на діамантове. Тобто Меган Маркл або змінила обідок, або дала на реконструкцію, аби всипати його маленьким дорогоцінним камінням.



Вигляд кільця у 2018 році (ліворуч) і сьогодні (праворуч) / Getty Images