Меган Маркл змінила вигляд заручального кільця: що трапилося з перснем

36-річна Меган Маркл давно здобула знаменитість не лише, як дружина принца Великобританії та екс-акторка, але й як вибаглива та примхлива особистість. Так, як помітили прихильники, черговою забаганкою герцогині Сассекською виявилася зміна заручального персня.

Відколи Меган Маркл стала дружиною британського престолонаступника, сина принца Чарльза, увага до її персони збільшилася у десятки, а то й сотні разів. Так, прихильники не змогли не помітити, що важлива прикраса, яка змінила її життя раз і назавжди, зазнала неабияких змін.

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Як повідомлялося раніше, над заручальним кільцем для Меган Маркл працювали у ювелірному домі Cleave and Company. Принц Гаррі самостійно створював дизайн і неабияк хвилювався за вигляд персня, з яким робив пропозицію своїй дівчині. Однак після весілля і народження сина Меган повважала за потрібне змінити його на свій смак.



Заручальне кільце Меган Маркл на весіллі / Getty Images

Раніше по центрі кільця був розташований великий діамант, по краях – два менших, які були взяти з колекції принцеси Діани, а обідок зроблений з улюбленого жовтого золота. Під час першого виходу після народження сина герцогиня Сассекська засвітила приголомшливу зміну – обрамлення заручального персня змінилося на діамантове. Тобто Меган Маркл або змінила обідок, або дала не реконструкцію, аби всипати його маленьким дорогоцінним камінням.



Заручальне кільце Меган Маркл після народження сина / Getty Images