Меган Маркл звинувати у порушенні королівського протоколу через близькість з принцом Гаррі

Герцогиню Сассекську Меган Маркл вкотре звинуватили у порушенні королівського протоколу. У чому знову звинувачують дружину принца Гаррі, яка кинула акторську кар'єру та переїхала з США у Великобританію, – читайте у матеріалі.

Як пише видання Daily Mail, Меган Маркл засуджують за надмірну близькість з чоловіком на публіці. Так, на заходах, за встановленими правилами, члени подружжя повинні сидіти за столом порізно, для них є позначені спеціальними табличками місця.

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Це зроблено для того, щоб пари не проявляли ніжні почуття одне до одного та лестощі, адже у такий спосіб вони відволікають увагу присутніх від прийому. Однак, як наголошує британська преса, герцогиня зазвичай сидить за столом офіційних вечерь поруч із принцом Гаррі.



​Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Крім того, Меган Маркл звинуватили в порушенні протоколу через американський діалект при розмові. Зазначається, що всі повинні говорити за столом з французьким акцентом.



​Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images