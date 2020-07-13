Зірка мексиканського кіно і фільму "Дика Роза" Раймундо Капетільо помер від ускладнень коронавірусу. Чоловіку було 76 років.

Як повідомили у виданні Exelsior, актор помер у неділю 12 липня ввечері у лікарні San Angel Inn в столиці Мексики. Його госпіталізували ще 4 липня, поставивши діагноз COVID-19, та помер через тиждень після ускладнень хвороби.

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Смерть актора Раймундо Капетільо підтвердила співачка та актриса Елла Лаборіель.

Він завжди був моїм другом, ми дружили з дитинства, наші батьки були як брати, уявіть, як я почуваюся. Це ціле життя,

– не стримала емоцій жінка.

Додамо, що Раймундо Санчес Капетільо народився 1 вересня 1943 року в Мехіко. Свою кар'єру на телебаченні він почав у шістдесятих. Окрім цього актор був також економістом за професією і професором з англійської мови. Чоловік знявся близько у 50 проєктах, найвідоміші з яких: "Дика Роза", "Білі троянди для моєї чорної сестри", "Люта любов", "Італійка збирається заміж", "Жінка, випадки з реального життя", "Чарівна молодість", "Марісоль", "Дике серце", "Жінки- вбивці" та інші.

Станом на 13 липня, у Мексиці зафіксовано майже 300 тисяч випадків захворювань коронавірусом. З них – 35 тисяч померли та 184 тисячі одужали. Загалом у світі більше 13 мільйонів офіційно хворих людей на коронавірус.