Мел Бі злякала мережу архівним фото гурту Spice Girls

Екс-солістка Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) показала шанувальникам у соціальних мережах архівне фото зі всіма учасницями легендарного поп-гурту.

Так, Мел Бі написала книгу про своє життя, яка називається "Brutally Honest". Мелані наголосила, що у своїх мемуарах описала й про групу Spice Girls. Після цього вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне спільне фото з іншими учасницями.

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"Ми всі хотіли, щоб хтось вірив в нас, Spice Girls, тому що ми всі знали, що у нас є те, що потрібно, і багато іншого. Нам просто потрібні були ці двері, щоб відкрити наше послання, яке ми чекали з такими амбіціями і ніколи не здавалися, плюс ми мали один одного", – зазначила у підписі Браун.



Spice Girls / Instagram @officialmelb

Нагадаємо, Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт буде не у повному складі, адже Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.