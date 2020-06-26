Перша леді США 25 червня взяла участь у пам'ятному заході біля Меморіалу ветеранів Корейської війни, яку тривалий час називали Забутою війною або Невідомою війною.. Разом з нею був її чоловік – президент США Дональд Трамп.

Від початку пандемії коронавірусу президентське подружжя рідко побачиш разом на офіційних заходах. Меланія Трамп всього лише декілька разів виходила на публіку разом зі своїм чоловіком. Однак і в ті рази демонструвала своє почуття стилю, повідомляє 24 канал.

До слова Рідкісний вихід: Меланія Трамп одягнула сукню, яка підійде на будь-які випадки життя

Напередодні Меланія Трамп одягнула скромний і траурний образ, втім дотрималась трендових тенденцій. Сукня-сорочка з принтом полька-дот є одним з головних "хітів" у гардеробі цього літа. Свій образ вона завершила білими туфлями човниками. На її голові було фірмове укладання волосся та макіяж smoky eyes.



Меланія Трамп і Дональд Трамп на пам'ятному заході / Getty Images

Після заходу Меланія Трамп одягнула на обличчя стильні чорні окуляри. Варто додати, що ні вона, ні Дональд Трамп не мали на собі засобів індивідуального захисту, як це не відмовляються використовувати королева Летиція та король Філіп IX.



Меланія Трамп і Дональд Трамп / Getty Images

Стилісти рекомендують приміряти на собі такий тренд коричневого кольору у стилі Джулії Робертс з фільму "Красунечка". Втім, червоні, чорні, білі чи інші плаття та блузи теж будуть доречними цього літа.



Річард Гір і Джулія Робертс у фільмі "Красунечка" / Фото з відкритих джерел