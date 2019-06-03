Меланія і Дональд Трамп прибули до Лондона: на порядку денному зустріч з Єлизаветою ІІ

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Президентське подружжя прилетіло до Великобританії на приватному лайнері у понеділок, 3 червня. У триденному візиті Дональда та Меланії Трамп заплановані зустрічі з представниками королівської сім'ї.

Дональд і Меланія Трамп прибули до столиці Великобританії вранці 3 червня. Президент США і його дружина Меланія привітно вітали англійських шанувальників і папараці з борта приватного лайнера. На порядку денному в американців зустріч з представниками королівської сім’ї.

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Що цікаво, на державному банкеті, який монарша сім'я влаштовує у Букінгемському палаці, буде не лише Єлизавета ІІ, а й герцоги Кембриджські, а також принц Гаррі. Проте Меган Маркл, яку Дональд Трамп назвав противною, залишиться у власному котеджі разом з новонародженим сином Арчі.

У столицю Великобританії Меланія Трамп прибула у темно-синій спідниці та піджаку, з-під якого виглядала строката блуза з трендовими зав'язками на шиї.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меланія Трамп Королівська сім'я Дональд Трамп Меган Маркл Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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