Меланія Трамп, Бріджит Макрон та інші перші леді відвідали Аргентину: яскраві фото

Перші леді США, Франції, Китаю, Нідерландів та інших країн прибули в Аргентину, щоб відвідати саміт Великої двадцятки. Стильні дружини президентів відвідали пам'ятні місця країни, багато фотографувались і з задоволенням позували для фотографів.

Саміт Великої двадцятки зібрав президентів та їх дружин у Аргентині. Захід, який розпочався в п'ятницю 30 листопада, триватиме два дні. Президенти двадцяти країн обговорюватимуть важливі фінансові питання, а їх дружин розважатиме перша леді Аргентини Хуліана Авада.

Читайте також: Вся в білому: Меланія Трамп запалила вогні на головній різдвяній ялинці в США – фото

До членів групи G-20 входиться такі країни: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Великобританія і Сполучені Штати Америки. Відповідно дружини президентів цих країн прилетіли на вжаливий захід разом із ними.

Перші леді відвідали Віллу Окампо, що в Аргентині. Вони зробили спільне фото на сходах біля вхідних дверей музею.



Перші леді США, Франції, Китаю, Аргентини та інших країн відвідали Віллу Окампо / Instagram / @ melaniatrumpworld

Також дружини президентів прогулялись територією біля вілли-музею. Для субтропічного клімату Аргентини перші леді обрали легкі вбрання. До слова, шовкова сукня у квітковий принт від Gucci, яку одягнула Меланія Трамп, коштує п'ять тисяч доларів.



Меланія Трамп, Бріджит Макрон, Пен Ліюань та інші перші леді в Аргентині / Instagram / @ melaniatrumpworld