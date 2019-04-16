Меланія Трамп ніколи не стане зіркою Vogue: реакція Білого дому на несподівану заяву

У США назріває черговий скандал: головний редактор американського Vogue Анна Вінтур заявила, що Меланія Трамп не стане зіркою глянцю. При цьому інші перші леді часто прикрашали журнал. На таку заяву різко відреагували представники Білого дому.

Чому розгорівся скандал із Vogue

Американський Vogue кілька разів запрошував дружин президентів стати голосною зіркою місяця. Так, у 1998 році на обкладинці глянцю з'явилось фото Хілларі Клінтон, а от Мішель Обама тричі очолювала випуск журналу.

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Мішель Обама та Хілларі Клінтон / LifeStyle 24

Однак Меланія Трамп, яка є чинною першою леді США, має дуже мало шансів з'явитися у Vogue. Про це під час інтерв'ю CNN заявила головний редактор глянцю Анна Вінтур. При цьому представниця журналу дала зрозуміти, що навіть модельна кар'єра першої леді США не повпливала б на її рішення.

"Очевидно, що ці жінки в якійсь мірі надихають. Але в той же час, я впевнена, що зараз не треба робити це. Варто оцінювати ситуацію з усіх боків, і я думаю, зараз той момент, коли треба займати тверду позицію", – заявила Анна Вінтур.

Як Білий дім відреагував на скандальну заяву

Сама Меланія Трамп вирішила не коментувати резонансну заяву. А от її представники відзначились гострою відповіддю. Під час прес-конференції офіційна речниця Білого дому Стефані Грішем зізналась, що перша леді США має нагальніші справи. Окрім цього, Меланія вже була на обкладинці Vogue.

Опинитися на обкладинці Vogue не є першочерговим завданням місіс Трамп. Вона вже була там задовго до того, як стала першою леді. Сьогодні все, чим вона займається, куди важливіше, ніж прохідна фотосесія,

– заявила Стефані Грішем.

Меланія Трамп і справді вже прикрашала американський глянець. У Vogue вона постала у 2005 році після розкішного весілля з бізнесменом, а тепер президентом США Дональдом Трампом. Для видання екс-модель приміряла весільну сукню від Dior.



Меланія Трамп у 2005 році / Vogue