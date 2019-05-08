Меланія Трамп обирає денім: перша леді США показує, як носити джинсові сукні

4419 Читать новость на русском
Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Дружина президента США Дональда Трампа вкотре доводить публіці і шанувальникам, що вона сміливо може претендувати на перші місця у рейтингу найстильніших перших леді. Напердеодні 49-річна Меланія Трамп засвітила черговий образ у трендовій сукні.

Попри те, що Меланію Трамп часто критикують за невдало підібране вбрання, як, наприклад, за куртку з надписом "Мені все одно, а вам?", в більшості випадків вона подає відмінний приклад для наслідування. Так, наприклад кількома останніми виходами перша леді США показала, що вона активно слідкує за трендами сезону.

Читайте також: У замшевій сукні та балетках: Меланія Трамп взяла участь у Великодніх іграх біля Білого дому

Модні глянці неодноразово вказували про актуальність деніму весною-літом 2019 року, а Меланія Трамп радо підхопила хвилю тренду і обрала для себе найкращі варіанти. Так, вона вже з’являлася на публіці у замшевій сукні, яка нагадувала денім, у джинсовій сорочці, а напередодні вийшла у темно-синьому платті з такої ж тканини.

Меланія Трамп вийшла разом зі своїм чоловіком на подвір'я Білого дому для проголошення промови. Для офіційного виходу вона обрала темну джинсову сукню на короткому рукаві з широким поясом на талії від Emilia Wickstead. Аби урізноманітнити свій образ, перша леді США взула бежеві туфлі-човники.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images 

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

blog_ava
День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
сьогодні
22662
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
20615
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
5771
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17514
"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
7 травня 13:39 "Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
1477
Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
7 травня 11:53 Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
511
Новини
Більше новин
Залиште відгук