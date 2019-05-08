Меланія Трамп обирає денім: перша леді США показує, як носити джинсові сукні

Дружина президента США Дональда Трампа вкотре доводить публіці і шанувальникам, що вона сміливо може претендувати на перші місця у рейтингу найстильніших перших леді. Напердеодні 49-річна Меланія Трамп засвітила черговий образ у трендовій сукні.

Попри те, що Меланію Трамп часто критикують за невдало підібране вбрання, як, наприклад, за куртку з надписом "Мені все одно, а вам?", в більшості випадків вона подає відмінний приклад для наслідування. Так, наприклад кількома останніми виходами перша леді США показала, що вона активно слідкує за трендами сезону.

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Модні глянці неодноразово вказували про актуальність деніму весною-літом 2019 року, а Меланія Трамп радо підхопила хвилю тренду і обрала для себе найкращі варіанти. Так, вона вже з’являлася на публіці у замшевій сукні, яка нагадувала денім, у джинсовій сорочці, а напередодні вийшла у темно-синьому платті з такої ж тканини.

Меланія Трамп вийшла разом зі своїм чоловіком на подвір'я Білого дому для проголошення промови. Для офіційного виходу вона обрала темну джинсову сукню на короткому рукаві з широким поясом на талії від Emilia Wickstead. Аби урізноманітнити свій образ, перша леді США взула бежеві туфлі-човники.



Меланія Трамп / Getty Images