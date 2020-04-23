Меланія Трамп обрала невдале вбрання для офіційного заходу: фото

Перша леді США вже місяць не мала публічних виходів. У час пандемії коронавірусу Меланія Трамп скасувала всі заплановані заходи та самоізолювалась у Білому домі. Та 22 квітня вона все ж порушила карантин, обуривши всіх американців.

У Міжнародний день Землі Меланія Трамп вирішила, за традицією, посадити дерево на подвір'ї резиденції, що залюбки показала у своєму інстаграмі. Здавалось би, команда першої леді США все прорахувала, обравши символічно для цього клен.

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"Це дерево уособлює відданість нашої країни збереженню природи і наше захоплення її пишністю", – наголосила Меланія.

Однак цей вихід нещадно розкритикували у мережі. Хейтери звернули увагу на одяг Меланії Трамп, який не пасував до події. Сукня кольору хакі від Вікторії Бекхем та туфлі-човники виглядали занадто гламурно для висадження дерева.



Дональд і Меланія Трамп біля Білого дому / Instagram / @flotus

Та ще більшого обурення викликало те, що в час пандемії коронавірусу, коли США потерпає від вірусу, президентське подружжя не дотримувалось порад ВООЗ. Дональд і Меланія постали перед камерами без медичних масок та латексних рукавиць. Окрім цього, пара запросила до висаджування дерева віцепрезидента США Майка Пенса та його дружину Карен. Вони не тільки спостерігали за всім процесом, але й разом тримались за лопату та не зберігали дистанції.



Президент і перша леді США порушили умови карантину / Instagram / @flotus



Гламурний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus



Дональд і Меланія Трамп відзначили День Землі / Instagram / @flotus