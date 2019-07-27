Меланія Трамп обрала оксамитову сукню для публічного виходу: фото

Перша леді США Меланія Трамп вразила черговим публічним виходом. Знаменита американка вперше засвітила нову оксамитову сукню, яка яскраво виділялась під час офіційного заходу.

Чарівна представниця Білого дому Меланія Трамп завершила робочий тиждень досить важливою зустріччю. У рамках своєї благодійної програми BeBest вона відвідала Центр Кеннеді, що у Вашингтоні. Перша леді стала гостею концерту, який влаштували талановиті діти з інвалідністю. Перед виступом Меланія Трамп поспілкувалась із музикантами та зробила ефектні фото.

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Прекрасний вечір у Центрі Кеннеді сьогодні ввечері! Дякую молодим виконавцям, які поділилися своїми талантами з нами. Дякую Центру Кеннеді за важливу роль у поширенні мистецтв та програми, яка надає багато можливостей,

– поділилась враженнями Меланія Трамп.

Для публічного виходу перша леді обрала розкішну сукню оксамитового кольору. Ефектне вбрання мало рукави та плісирований низ, що додав романтичності образу Меланії Трамп. До одягу вона підібрала світлі туфлі-човники та лаконічні прикраси.



Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus

А от вибором зачіски Меланія Трамп не здивувала. Перша леді США, за традицією, постала з легкими кучерями та макіяжем smokey eyes.



Ефектний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus