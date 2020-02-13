Меланія Трамп одягнула пітонову спідницю для зустрічі з політиками: ефектні фото

Перша леді США зуміла вкотре вразити мережу новинками свого гардеробу. Дональд та Меланія Трамп зустріли делегацію з Еквадору, а знаменита американка засвітила стильне та ефектне вбрання.

Як відомо, президентське подружжя США є активними блогерами. У мережі Дональд і Меланія Трамп звітують перед громадськістю про виконану роботу та політичні зустрічі в Білому домі. 13 лютого перша леді похизувалась черговими кадрами, розповівши про нових гостей резиденції.

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Виявилось, що до США завітали Президент Еквадору Ленін Морено та його дружина Росіо Гансалес Навас. Подружжя приїхало для політичних перемовин з Дональдом Трампом. Та поки деталей бесіди не розкривають, у мережі з'явились ефектні фото політиків, які взяли участь у традиційній фотосесії на ґанку Білого дому та в одній з кімнат резиденції.



Дональд і Меланія Трамп зустрілись з президентським подружжям Еквадору / Instagram / @flotus



​Офіційна зустріч президентів США та Еквадору / Instagram / @flotus

Згідно зі світлинами, Меланія Трамп обрала, як завжди, ефектний та трендовий образ. До високопосадовців з Еквадору вона вийшла у пітоновій приталеній спідниці та білому блейзері. Перша леді накинула на плечі пальто м'ятного кольору, яке й стало яскравим акцентом її вигляду. Взуття на підборах та ідеальна укладка волосся завершили look Меланії. Водночас 66-річна Росіо Гансалес Навас красувалась у чорно-червоній спідниці та піджаку.



Ефектний вихід Меланії Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп з дружиною президента Еквадору / Instagram / @flotus