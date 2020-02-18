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Меланія Трамп одягнула сукню з пікантним декольте на відкриття перегонів: фото

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Дональд Трамп з дружиною / Фото: Getty Images

Перша леді США вкотре продемонструвала свій елегантний стиль. Разом із чоловіком Дональдом Трампом вона побувала на відкритті перегонів у Флориді.

Меланія та Дональд відвідали відкриття перегонів NASCAR Daytona 500 в Дейтоні-Біч у Флориді. Там вона знову показала прекрасне почуття стилю, вдягнувши жіночне вбрання.

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Меланія обрала чорну сукню довжини міді з білим принтом і пікантним декольте. До цього вбрання вона додала широкий ажурний пояс білого кольору. Поєднала вбрання з білими туфлями на шпильці.

Акуратно вкладене волосся розвівав вітер, а на обличчі був макіяж в природних тонах з акцентом на очах. Сонцезахисні окуляри завершили образ першої леді.

Дональд Трамп був одягнений в темно-синій костюм та білу сорочку. Червона смугаста краватка гармонійно поєднувалася з таким вбранням.

Меланічя Трамп та Дональд Трамп
Дональд Трамп з дружиною Меланією / Фото: Getty Images

Дональд Трамп
Президент США з дружиною на відкритті перегонів у Флориді / Фото: Getty Images

Дональд Трамп
Дональд Трамп та його дружина Меланія спілкуються з людьми / Фото: Getty Images

Доброго ранку: яскрава добірка привітань
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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Меланія Трамп Стиль і мода LifeStyle
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