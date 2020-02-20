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Меланія Трамп отримала нагороду в США: який образ обрала перша леді для церемонії

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Меланія Трамп / Instagram / @melania_update

Перша леді США Меланія Трамп не припиняє вражати громадськість ефектними виходами. Цього разу модниця приміряла білосніжну сукню, яка допомогла їй підкреслити струнку фігуру.

19 лютого Меланія Трамп здійснила офіційну поїздку до Флориди. Перша леді США відвідала приватний християнський університет у Вест-Палм-Біч. Цей візит був знаковий для неї, адже саме там Меланія Трамп отримала нагороду Women of Distinction. Представники Атлантичного університету вручають відзнаку тим, хто, на їхню думку, вкладає свій внесок в розвиток держави та демонструє цінності американського суспільства. 

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З такої нагоди Меланія Трамп виголосила промову. Перша леді США вкотре звернула увагу на проблеми булінгу в школах та зазначила, що кожні батьки повинні робити все для того, щоб діти росли у здоровій атмосфері. Саме на це, за словами Меланії, спрямована її ініціатива Be Best.

Прихильників першої леді США вразила не тільки сама урочиста подія та натхненна промова, але й ефектний образ знаменитої модниці. У мережі вони поширили кадри, зроблені під час візиту Меланії Трамп в університет та не стримували свого захвату від її вигляду.

Зачарувати громадськість представниці Білого дому вдалось завдяки елегантній сукні від дизайнерської марки Brandon Maxwell. Білосніжне вбрання мало чорний кант на комірі і талії, що додавало елегантності вигляду першої леді США. Меланія Трамп вирішила завершити образ улюбленими туфлями-човниками та лаконічними прикрасами. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини США Меланія Трамп
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