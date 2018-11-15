Меланія Трамп підібрала ефектне вбрання на зустріч з військовими: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Графік першої леді США дуже насичений. 15 листопада чарівна Меланія Трамп прийшла на офіційну зустріч з морськими піхотинцями, які брали участь у гасінні пожежі в Arthur Capper Public Housing, що стався у вересні 2018 року. А вже за кілька годин виступила на конференції в Інституті цифрової безпеки.

Однак Президент США та його дружина вирішили поспілкуватись з військовими не в розкішній резиденції, а направились до звичайних казарм у Вашингтоні. 

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"Чудовий візит до казарм, в ході якого ми подякували нашим піхотинцям. Вдячна, що ви заздалегідь відзначили з нами День подяки", – поділилась згодом Меланія Трамп у мережі. 

 

Варто зазначити, що подружжя Трампів прибуло до казарм із гостинцями. Меланія Трамп пригостила військових гарбузовим пирогом, який посмакував усім піхотинцям.

Для непересічної події Меланія Трамп підібрала картате шерстяне пальто з поясом. До осіннього одягу вона підібрала стильні чоботи коричневого кольору та рукавиці. 

 

Одразу після офіційної зустрічі Президент та його дружина поїхали у своїх справах: Дональд Трамп відправився на конференцію, а ось Меланія відвідала Інститут цифрової безпеки. Там перша леді засвітила сіру трикотажну сукню, до якої підібрала улюблені туфлі-човники. Під час конференції Меланія Трамп виголосила промову, в якій наголосила на відповідальності користувачів мережі за дії в Інтернеті.

"Мені дуже сподобалися думки деяких студентів про важливість безпеки в Інтернеті і відповідальності", – розповіла Меланія. 

 

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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