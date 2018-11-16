Меланія Трамп підкреслила струнку фігуру стильною сукнею: фото

Перша леді США в черговий раз приголомшила громадськість своїм вбранням. Меланія Трамп прийшла на офіційний захід у приталеній синій сукні.

Президентське подружжя продовжує відвідувати світські та офіційні заходи. Цього разу Дональд Трамп та його чарівна дружина Меланія прийшли на одну зі знакових подій року – церемонію нагородження Президентською медалі свободи.

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"На сьогоднішній церемонії в Білому домі ми відзначили багаторічну спадщину і роботу тих, кого нагородили медалями свободи. Їх відданість, пристрасть і служіння цій нації запам'ятаються на довгі роки", – розповіла Меланія Трамп.

Варто зазначити, що президентське подружжя з'явилось на публіці, ніжно тримаючись за руки, що замилувало не одного прихильника їхньої пари.

Не менш ефектним був і образ Меланії Трамп. Для церемонії нагороження перша леді США обрала приталену сукню від Roland Mouret синього кольору. Вбрання вигідно підкреслило струнку талію Меланії, що відзначили всі учасники заходу. Свій образ вона завершила туфлями-човниками.

Варто зазначити, що це не новинка у гардеробі Меланії Трамп. Ефектне вбрання вона засвітила ще в 2016 року, коли Дональд Трамп брав участь у політичних дебатах у Детройті.