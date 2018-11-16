Меланія Трамп підкреслила струнку фігуру стильною сукнею: фото

88 Читать новость на русском
Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Перша леді США в черговий раз приголомшила громадськість своїм вбранням. Меланія Трамп прийшла на офіційний захід у приталеній синій сукні.

Президентське подружжя продовжує відвідувати світські та офіційні заходи. Цього разу Дональд Трамп та його чарівна дружина Меланія прийшли на одну зі знакових подій року – церемонію нагородження Президентською медалі свободи.

Читайте також: Найбільш скандальні образи Меланії Трамп під час офіційних поїздок з чоловіком

"На сьогоднішній церемонії в Білому домі ми відзначили багаторічну спадщину і роботу тих, кого нагородили медалями свободи. Їх відданість, пристрасть і служіння цій нації запам'ятаються на довгі роки", – розповіла Меланія Трамп. 

Варто зазначити, що президентське подружжя з'явилось на публіці, ніжно тримаючись за руки, що замилувало не одного прихильника їхньої пари. 

 

Не менш ефектним був і образ Меланії Трамп. Для церемонії нагороження перша леді США обрала приталену сукню від Roland Mouret синього кольору. Вбрання вигідно підкреслило струнку талію Меланії, що відзначили всі учасники заходу. Свій образ вона завершила туфлями-човниками.

Варто зазначити, що це не новинка у гардеробі Меланії Трамп. Ефектне вбрання вона засвітила ще в 2016 року, коли Дональд Трамп брав участь у політичних дебатах у Детройті.

 

Теги: LifeStyle Нагороди Новини США Меланія Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 2821
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
2230
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
372
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2355
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
15 листопада 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2645
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1788
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук