Меланія Трамп похизувалась стрункою фігурою в ефектній сукні: фото

Кожен публічний вихід першої леді США привертає увагу громадськості. се тому, що Меланія Трамп вміло показує, як класичні речі можуть бути стильними. Не менш ефектно дружина глави Білого дому постає й на урочистих заходах.

У суботу, 15 грудня, у резиденції Президента США відбувся щорічний різдвяний бал Конгресу. Захід організували у великому фойє, що в Білому домі. До високоповажних гостей Дональд та Меланія Трампи вийшли, тримаючись за руки.

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Перед урочистим балом Президент США виступив з невеличкою промовою, в якій підбив підсумки 2018 року та поділився планами на майбутнє. Окрім цього, Дональд Трамп відзначив казковий декор Білого дому. Досить емоційний виступ продовжила Меланія Трамп, яка звернулась до високоповажних гостей та побажала їм казкових свят.

Ласкаво просимо в Білий дім! Приємного вечора. Щасливого Різдва і Нового року,

– лаконічно сказала Меланія Трамп.

Варто зазначити, що на бал Меланія Трамп прийшла у приголомшливій блискучій сукні від Celine. Вбрання було приталеним, відтак перша леді засвітила струнку фігуру. Взуття на підборах, ідеальна укладка та макіяж з акцентом на очі завершили стильний look Меланії Трамп.



Дональд та Меланія Трамп організували різдвяний бал / Getty Images



Меланія Трамп виступила на балу із лаконічним побажанням / Getty Images

На урочистому заході президентське подружжя було менше години. Дональд та Меланія попрощались з гостями та покинули бал.