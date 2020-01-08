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Меланія Трамп показала кардинально різні зимові образи: фото

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Неперевершений стиль Меланії Трамп / www.gettyimages.com

Перша леді США не припиняє дивувати громадськість ефектними вбраннями. Днями Меланія Трамп здійснила кілька публічних виходів, де продемонструвала неперевершені та кардинально різні зимові образи.

Як відомо, перед Новим роком Дональд та Меланія Трамп покинули Вашингтон. Зимові канікули вони провели із сином Берроном у Флориді, де влаштували гучну вечірку за участю впливових політиків та бізнесменів США. Однак відпочинок президентського подружжя завершився, відтак Дональд і Меланія повернулись до Білого дому. 

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Для виходу з літака перша леді обрала трендову приталену сукню і білі чоботи на підборах. Ефектним акцентом у світлому образі стало пальто-кардиган вільного крою, на якому виднівся геометричний принт. У ЗМІ одразу ж припустили, що таким чином Меланія Трамп символічно показала ставлення до загострень політичних відносин США та Іраку і закликала до мирних переговорів. 

Стильний образ Меланії Трамп
Стильний образ Меланії Трамп / Getty Images

А вже 7 січня президентське подружжя приступило до виконання своїх обов'язків. Дональд та Меланія зустріли у резиденції представників Греції. Зокрема, до Білого дому з офіційним візитом завітали прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс та його дружина Марева. 

До гостей Меланія Трамп вийшла у кардинально іншому вбранні. Модниця красувалась перед камерами у темному картатому пальті від Chanel. Струнку фігуру перша леді США підкреслила поясом, а образ залюбки доповнила замшевими чоботами на шпильці. 

Ефектне пальто Меланії Трамп
Ефектне пальто Меланії Трамп / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
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