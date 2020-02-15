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Меланія Трамп показала стильний образ до Дня закоханих: фото

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Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Перша леді США незмінно вражає влучним вибором одягу під час своїх публічних виходів. У День закоханих Меланії Трамп вдалося поєднати благодійність з подружньою романтикою. У знаковий день вона постала у розкішному червоному плащі.

Вчора, 14 лютого, Меланія Трамп вправно поєднала обов'язки першої леді та люблячої дружини. Свій день вона розпочала зі святкового візиту до дитячої лікарні в штаті Меріленд. Третій рік поспіль дружина президента не зраджує традиціям та навідується до дитячого відділення при Національному інституті охорони здоров'я США в місті Бетесда. 

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Разом з малечею Меланія Трамп виготовила валентинки та інші святкові прикраси. Зворушливими кадрами вона поділилася на сторінках свого інстаграму. Після робочої поїзки перша леді разом з чоловіком Дональдом Трампон вертольотом відправилася до приватного будинку в Палм-Біч на узбережжі Атлантичного океану. 


Меланія Трамп у День закоханих / Instagram / @flotus


Меланія Трамп у День закоханих / Instagram / @flotus

У такий торжественний день Меланія обрала романтичний look. На ній шкіряний тренч пристрасного червоного кольору від особистого модельєра зі світовим ім'ям Herve Pierre. Вбрання total red перша леді поєднала з темно-синіми туфлями-човниками на стійких підборах. Образ вона традиційно доповнила легкою укладкою та денним макіяжем. А під час перельоту на ній були масивні сонцезахисні окуляри. 


Меланія Трамп у День закоханих / Instagram / @melaniatrumpworld


Меланія Трамп у День закоханих / Instagram / @melaniatrumpworld

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Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Меланія Трамп Стиль і мода LifeStyle
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