Меланія Трамп показала, з чим носити трендовий кейп: стильні фото

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Перша леді США Меланія Трамп часто вражає вбранням на публічних виходах, адже дружина Дональда Трампа ретельно пильнує усі новинки та тренди у модній індустрії і вдало поєднує їх зі своїм стилем.

Президент США з дружиною вилетіли з Білого дому у Флориду до свого іншого маєтку. Для виходу Меланія одягнула кейп з високим горлом від Salvatore Ferragamo.

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Образ першої леді США завершили знаменита сумка Hermes Birkin, чорні ботфорти на високих підборах і сонцезахисні окуляри.

Натомість Дональд Трамп зробив яскравий акцент у своєму образі, одягнувши краватку насиченого синього кольору.


Дональд і Меланія Трамп / Getty Images


Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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