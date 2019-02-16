Меланія Трамп показала, з чим носити трендовий кейп: стильні фото
Перша леді США Меланія Трамп часто вражає вбранням на публічних виходах, адже дружина Дональда Трампа ретельно пильнує усі новинки та тренди у модній індустрії і вдало поєднує їх зі своїм стилем.
Президент США з дружиною вилетіли з Білого дому у Флориду до свого іншого маєтку. Для виходу Меланія одягнула кейп з високим горлом від Salvatore Ferragamo.
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Образ першої леді США завершили знаменита сумка Hermes Birkin, чорні ботфорти на високих підборах і сонцезахисні окуляри.
Натомість Дональд Трамп зробив яскравий акцент у своєму образі, одягнувши краватку насиченого синього кольору.
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images
Джерело: LifeStyle 24
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