Меланія Трамп показала засніжені краєвиди з Білого дому: ефектні фото

Перша леді США Меланія Трамп вміло поєднує свою соціальну та благодійну роботу з веденням блогу. Днями дружина глави Білого дому показала чарівні знімки засніженої резиденції.

Меланія Трамп полюбляє хизуватись у мережі не тільки своїми яскравими образами. Нещодавно перша леді розмістила на сторінці в Instagram ефектні знімки Білого дому.

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Та не розкішний інтер'єр настільки захопив Меланію Трамп, а зимовий пейзаж, який відкриваються з вікна президентської резиденції. На фото видніється засніжене подвір'я Білого дому, дахівки сусідніх будівель та славнозвісний Монумент Вашингтона.



Білий дім взимку / Instagram / @flotus



Меланія Трамп показала казкові зимові краєвиди / Instagram / @flotus

Варто зазначити, що більше яскравих знімків з'явилось на сторінці Білого дому. Автори фото показали красу будівлі та знамениті сади, розташовані на території резиденції. Світлини викликали чималий захват серед користувачів мережі, які одразу ж засипали дописи компліментами.



Резиденція Президента США / Instagram / @whitehouse



Мережу зачарували знімки засніженого Білого дому / Instagram / @whitehouse



Білий дім, Вашингтон / Instagram / @whitehouse



Знамениті сади Білого дому / Instagram / @whitehouse



Білий дім в снігу / Instagram / @whitehouse