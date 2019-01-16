Меланія Трамп показала засніжені краєвиди з Білого дому: ефектні фото

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Меланія Трамп показалазаснідені краєвиди з Білого дому
Меланія Трамп показалазаснідені краєвиди з Білого дому / www.eonline.com

Перша леді США Меланія Трамп вміло поєднує свою соціальну та благодійну роботу з веденням блогу. Днями дружина глави Білого дому показала чарівні знімки засніженої резиденції.

Меланія Трамп полюбляє хизуватись у мережі не тільки своїми яскравими образами. Нещодавно перша леді розмістила на сторінці в Instagram ефектні знімки Білого дому.

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Та не розкішний інтер'єр настільки захопив Меланію Трамп, а зимовий пейзаж, який відкриваються з вікна президентської резиденції. На фото видніється засніжене подвір'я Білого дому, дахівки сусідніх будівель та славнозвісний Монумент Вашингтона.

Білий дім взимку
Білий дім взимку / Instagram / @flotus

Меланія Трамп показала казкові зимові краєвиди з Білого дому
Меланія Трамп показала казкові зимові краєвиди / Instagram / @flotus

Варто зазначити, що більше яскравих знімків з'явилось на сторінці Білого дому. Автори фото показали красу будівлі та знамениті сади, розташовані на території резиденції. Світлини викликали чималий захват серед користувачів мережі, які одразу ж засипали дописи компліментами. 

Резиденція Президента США взимку
Резиденція Президента США / Instagram / @whitehouse

Мережу зачарували знімки засніженого Білого дому
Мережу зачарували знімки засніженого Білого дому / Instagram / @whitehouse

Білий дім, Вашингтон
Білий дім, Вашингтон / Instagram / @whitehouse

Знамениті сади Білого дому
Знамениті сади Білого дому / Instagram / @whitehouse

Білий дім в снігу
Білий дім в снігу / Instagram / @whitehouse

Монумент Вашингтона
Монумент Вашингтона / Instagram / @whitehouse

Теги: LifeStyle Подорожі Новини культури Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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