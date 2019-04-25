Меланія Трамп показує, як носити головний тренд весни: стильні фото

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Instagram/ @alwaysmelania

Попри важливу роль дружини президента США і першої леді, Меланія Трамп є певним прикладом наслідування для американок чи жінок з інших країн. Так, під час кожного нового виходу разом зі своїм чоловіком Дональдом Трампом 48-річна Меланія демонструє стильні вбрання, які вдало підкреслюють її переваги і вважаються трендами певного сезону.

Про те, що великий горох з 90-х повертається у головні тренди цієї весни та літа вже не варто й говорити. У сукнях такого стилю перед шанувальниками з'являлося чимало знаменитостей, серед яких також донька президента США Іванка Трамп. Нещодавно вона засвітилася перед папараці у платті пастельного кольору в світлий горох. Через кілька днів після неї Меланія Трамп вирішила також продемонструвати, як носити такі сукні і на які кольори припав її вибір.

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Легкий і водночас елегантний чорно-білий образ перша леді США обрала для появи конференції, що відбулася в Антланті. Біла сукня в чорний горох від Alessandra Rich – вдалий доказ того, що подібне вбрання повинно бути в гардеробі кожної модниці. Талію Меланії Трамп підкреслила коричневим широким поясом, а доповнила образ туфлями-човниками в тон та сонцезахисними окулярами.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
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