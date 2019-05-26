Меланія Трамп повторила образ Меган Маркл: фото

Перша леді США Меланія Трамп підкорює громадськість своїм вишуканим стилем. Та, як показує практика, інколи вона запозичує стиль в інших відомих красунь. Так, в Японії Меланія вбрала сукню як у Меган Маркл.

Як відомо, перша леді США супроводжує главу Білого дому у міжнародній поїздці до Японії. Дональд і Меланія Трамп всього за 2 дні взяли участь у низці заходах та провели кілька офіційних зустрічей.

Читайте також: Меланія Трамп здійснила перший публічний вихід у поїздці до Японії: приголомшливі фото

Не пропустило президентське подружжя і популярних для країни змагань з сумо. На спортивну подію вони прийшли в елегантному вбранні, яке яскраво виділялось на фото. Особливо в цьому відзначилась Меланія Трамп, яка засвітилась у сукні Roland Mouret кольору фуксії.

Та поки весь світ зачаровано спостерігає за ефектними виходами першої леді США, уважні користувачі мережі помітили своєрідний плагіат. У такому ж вбранні тільки синього кольору герцогиня Сассекська Меган Маркл зустрічала свою маму перед весіллям.

Зазначимо, що Меланія Трамп, як і представниці королівської родини, користується послугами стилістів, які ретельно підбирають вбрання на кожний публічний вихід. Тому не дивно, що вони запозичують стиль відомих красунь, повторюючи таким чином їхні образи.

Сама ж перша леді США не вперше потрапляє у новини про однакове вбрання. Так, раніше Меланія повторила образ іспанської королеви Летиції.