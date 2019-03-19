Меланія Трамп повторила свій минулорічний образ: фотофакт

Перша леді США Меланія Трамп взяла участь в офіційній зустрічі Білого дому. На заході вона засвітила стильний костюм, який вже одягала у березні 2018 року.

Меланія Трамп вміє дивувати публіку ефектними та бездоганними вбраннями. Навіть під час буденних виходів вона вміло демонструє вишуканість. Однак не всі речі першої леді є новинками її гардеробу. Це вона довела під час офіційної зустрічі, організованої в резиденції президента 18 березня.

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На обговоренні молодіжних програм у федеральних департаментах та агенціях Меланія Трамп виступила одним зі спікерів. Перша леді презентувала свій благодійний проект BeBest, який активно впроваджує у країнах Африки та США.

Сьогодні була чудова можливість почути від усіх агентств про програми, які найбільшою мірою відповідають нашій політиці. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з міжвідомчою робочою групою з питань молодіжних програм, щоб допомогти дітям отримати підтримку і все необхідне для навчання,

– розповіла Меланія Трамп після офіційної події.

На знакову зустріч чарівна Меланія прийшла у рожево-персиковому штанному костюмі від Emilio Pucci, який доповнила світлою кофтою.



Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus



Перша леді США Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus

Такий стильний образ Меланія Трамп не вперше приміряє. У березні 2018 року вона взяла участь в церемонії нагородження Women of Courage. Перша леді доповнила стильний костюм жовтою кофтою, змінивши цей look до невпізнання.



Меланія Трамп у 2018 році / Instagram / @flotus