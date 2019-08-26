Меланія Трамп приголомшила виходом на Французькій Рив'єрі: розкішні фото першої леді США

Меланія Трамп, як віддана дружина і вірна супутниця президента США Дональда Трампа, прибула з ним до Франції на саміт G7. Під час другого виходу перша леді США зуміла вкотре зачарувати своїм витонченим стилем, який підкреслила доволі пристрасним кольором.

Якщо для денних виходів Меланія Трамп обирає сукні жовтих чи бежевих кольорів, у яких вона з'явилася у перший день після прибуття до Франції, то на вечірніх зустрічах стильна американка віддає перевагу пристрасному червоному.

Читайте також: У розкішній сукні Gucci: Меланія Трамп приголомшила вбранням у Франції

На Французькій Ривєєрі 49-річна Меланія Трамп зєявилася у стриманій сукні від британського бренду Alexander McQueen, яку створила дизайнерка марки Сара Бертон. Сукня з закритим декольте, але на короткому рукаві підкреслила важливість заходу і водночас близькість з президентським подружжям Франції. Довжина сукні "за коліно" в обтислому фасоні привернула увагу також до стрункості 49-річної дружини Дональда Трампа. Образ Меланії доповнили невеликі сережки з білого золота і туфлі-човники з червоного золота.



Меланія Трамп / Getty Images