Меланія Трамп приголомшила виходом на Французькій Рив'єрі: розкішні фото першої леді США

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Меланія Трамп, як віддана дружина і вірна супутниця президента США Дональда Трампа, прибула з ним до Франції на саміт G7. Під час другого виходу перша леді США зуміла вкотре зачарувати своїм витонченим стилем, який підкреслила доволі пристрасним кольором.

Якщо для денних виходів Меланія Трамп обирає сукні жовтих чи бежевих кольорів, у яких вона з'явилася у перший день після прибуття до Франції, то на вечірніх зустрічах стильна американка віддає перевагу пристрасному червоному.

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На Французькій Ривєєрі 49-річна Меланія Трамп зєявилася у стриманій сукні від британського бренду Alexander McQueen, яку створила дизайнерка марки Сара Бертон. Сукня з закритим декольте, але на короткому рукаві підкреслила важливість заходу і водночас близькість з президентським подружжям Франції. Довжина сукні "за коліно" в обтислому фасоні привернула увагу також до стрункості 49-річної дружини Дональда Трампа. Образ Меланії доповнили невеликі сережки з білого золота і туфлі-човники з червоного золота.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images 

Меланія Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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