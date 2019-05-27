Меланія Трамп приміряла елегантну сукню з вишивкою: стильні фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images

Перша леді США разом зі своїм чоловіком Дональдом Трампом здійснює низку офіційних заходів у Японії. Під час однієї з появ на публіці Меланія Трамп засвітилася у елегатній білій сукні з неординарними деталями.

Напередодні Меланія Трамп здійснила офіційний вихід з чоловіком і президентом США Дональдом Трампом у сукні від Roland Mouret, у якій раніше виходила на публіку Меган Маркл. Після цього перша леді обрала кардинально інший тип вбрання.

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Однак, як виявилося, плаття, у якому Меланія Трамп вкотре з'явилася перед японською публікою, також від улюбленого бренду герцогині Сассекської. Її вибір припав на вбрання від марки Carolina Herrera.

Ікона стилю, якою надихаються не лише американки, але й безліч жінок у всьому світі, одягнула білосніжну сукню з яскравими елементами вишивки та декоративними квітами. Фасон плаття підкреслював фігуру Меланії Трамп, яка подібна до форми пісочного годинника: на талії вбрання було більш обтислим, а спідниця – вільною.

Що цікаво, квіткова вишивка прикрашала сукню в асиметричному порядку: з правого плеча до лівого стегна. Образ Меланії Трамп доповнили червоні туфлі-човники на високих підборах.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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