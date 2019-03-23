Меланія Трамп приміряла сукню від улюбленої марки Кейт Міддлтон: ефектні фото

1068
Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Дружина президента США Меланія Трамп приймала представників Співдружності націй у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. Для офіційного заходу перша леді США обрала елегантну сукню з етнічним принтом.

Президентське подружжя Америки приймало вельмишановних гостей – представників Співдружності націй у п'ятницю, 22 березня. Офіційний захід відбувся у їхньому власному маєтку в Мар-а-Лаго, що у Флориді. До слова, Дональд та Меланія Трамп часто влаштовують там масштабні святкування. Подружжя відзначали там День подяки.

Читайте також: Меланія Трамп повторила свій минулорічний образ: фотофакт

Для появи перед представниками Співдружності націй Меланія Трамп одягнула вбрання від улюбленого бренду герцогині Кембриджської L.K. Bennet. Родзинкою сукні був етнічний принт, який ніби говорив про відкритість Меланії Трамп до співпраці з будь-якими націями.

Плаття з відкритими плечима та яскравим забарвленням надало образу Меланії Трамп неабиякої ефектності. Її образ доповнили яскраво-помаранчеві туфлі-човники, а волосся було, як завжди, ідеально вкладене.

 

blog_ava
Українські воїни завдали удару по окупантам на Донбасі: у бойовиків є загиблі і поранені
сьогодні
3141
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1158
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 649
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
304
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
204
День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
21 березня 15:23 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук