Меланія Трамп приміряла сукню від улюбленої марки Кейт Міддлтон: ефектні фото

Дружина президента США Меланія Трамп приймала представників Співдружності націй у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. Для офіційного заходу перша леді США обрала елегантну сукню з етнічним принтом.

Президентське подружжя Америки приймало вельмишановних гостей – представників Співдружності націй у п'ятницю, 22 березня. Офіційний захід відбувся у їхньому власному маєтку в Мар-а-Лаго, що у Флориді. До слова, Дональд та Меланія Трамп часто влаштовують там масштабні святкування. Подружжя відзначали там День подяки.

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Для появи перед представниками Співдружності націй Меланія Трамп одягнула вбрання від улюбленого бренду герцогині Кембриджської L.K. Bennet. Родзинкою сукні був етнічний принт, який ніби говорив про відкритість Меланії Трамп до співпраці з будь-якими націями.

Плаття з відкритими плечима та яскравим забарвленням надало образу Меланії Трамп неабиякої ефектності. Її образ доповнили яскраво-помаранчеві туфлі-човники, а волосся було, як завжди, ідеально вкладене.