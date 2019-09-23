Меланія Трамп прийшла на офіційний прийом в ефектній вечірній сукні: фото

Графік першої леді США Меланії Трамп приголомшує насиченістю подій. Ледь не щодня вона бере участь у світських та офіційних заходах, демонструючи неймовірні образи.

Вікенд для президентського подружжя не відзначився відпочинком. Дональд та Меланія Трамп приймали у Білому домі делегацію з Австралії: до резиденції американського президента навідались прем'єр-міністр Скотт Моррісон зі своєю дружиною Дженні. Для гостей перша леді влаштувала невеличку екскурсію та урочистий прийом.

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Однак не тільки гостинність першої леді США привернула увагу ЗМІ, але і її стиль. На вечерю у Рожевому саду Білого дому чарівна Меланія прийшла у розкішній та елегантній сукні. Вбрання знаменита модниця обрала із колекції J Mendel. Сукня м'ятного кольору ефектно виділялась з-поміж інших та мала прозорі рукави і спідницю з плісируванням. Образ дружина Дональда Трампа доповнила взуттям на підборах, хвилястим волоссям та вечірнім макіяжем.

А от Дженні Моррісон прийшла на урочистий вечір у чорній блискучій сукні з прозорою накидкою. Знана австралійка вирішила сплести волосся у зачіску та підібрала до образу туфлі на підборах.