Меланія Трамп прийшла на офіційну зустріч у смугастій сукні: фото

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Меланія Трамп на офіційній зустрічі
Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus

Перша леді США продовжує привертати увагу світових ЗМІ до своєї благодійної програми Be Best. У рамках її розвитку Меланія Трамп взяла участь в офіційній поїздці, під час якої засвітила стильну смугасту сукню.

Представниця Білого дому відвідала анонсовану подію – зустріч зі школярами West Gate Elementary School, що в окрузі Палм-Біч. Під час офіційного заходу чарівна Меланія Трамп поспілкувалась з вчителями та їх вихованцями. Окрім цього, перша леді показала ефективність своєї програми Be Best, яка спрямована на підтримку благополуччя дітей та боротьбу із цькуванням у школі. 

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Для особливої події Меланія Трамп підібрала легку міді-сукню у смужку. Вбрання першої леді мало пояс на талії та виглядало не офіційно. До сукні вона підібрала улюблені туфлі-човники кольору хакі. 

Дякую початковій школі за те, що дозволила мені взяти участь у ваших ранкових дискусіях. Освіта повинна включати в себе не тільки академічне навчання, але й розуміння наших власних почуттів і почуттів однолітків,
– поділилась враженнями від зустрічі Меланія Трамп. 


Меланія Трамп завітала до початкової школи / Instagram / @flotus

Перша леді США
Перша леді США / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Та на цьому робочий день першої леді США не завершився. Одразу після візиту до школи вона відправилась на зустріч із Фабіаною Росалес – дружиною відомого політика Хуана Гуайдо, який став самопроголошеним президентом Венесуели. Меланія Трамп обговорила з гостею політичні проблеми країни. Окрім цього, перші леді поділились думками щодо відновлення демократії у Венесуелі. 

Найбільший подарунок, який ми можемо зробити нашим дітям – це свобода. І ми підтримуємо першу леді Фабіану Росалес і її чоловіка, президента Хуана Гуайдо, в їх зусиллях повернути демократію народу Венесуели,
– написала Меланія Трамп у мережі. 

Меланія Трамп з першою леді Венесуели
Меланія Трамп з першою леді Венесуели / Instagram / @flotus


Зустріч Меланії Трамп і Фабіани Росалес / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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