Меланія Трамп продемонструвала стильний зимовий образ

Перша леді США незмінно вражає кожним публічним виходом. Їй під силу приголомшити громадськість навіть базовими речами гардеробу, завдяки своєму витонченому смаку. У холодну пору року Меланія Трамп показує теплі вбрання від провідних світових дизайнерів.

Днями американський президент та перша леді США здійснили поїздку до своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Цього разу подорож не була пов'язана з робочими справами. Поблизу Білого дому у Вашингтоні на подружжя чекав вертоліт.

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Вихід Меланіїї Трамп тривав лише кілька хвилин, проте навіть такою появою вона спромоглася викликати чималий резонанс серед світових модників. Для поїздки перша леді США обрала затишний образ у дощову погоду. Вона одягнула приталені чорні штани та темний гольф.

Базові речі доповнила чорними замшевими ботфортами на шпильці від провідного французького бренду Christian Louboutin. Проте головний акцент у її образі – вовняний кейп пісочного кольору з блакитними вставками від будинку моди Chloé. Вартість такої накидки – близько 600 доларів, що становить 15 тисяч гривень.



Дональд та Меланія Трамп / Instagram / @thewhitehousephotos



Дональд та Меланія Трамп / Instagram / @thewhitehousephotos