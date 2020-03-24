Меланія Трамп пройшла тест на коронавірус: відомий результат

Дружина президента США сдала тест на Covid-19. Тестування показало негативний результат.

Про це під час брифінгу заявив президент США Дональд Трамп, повідомило видання The Washington Post.

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Один з репортерів запитав у Дональда Трампа, чи його дружина Меланія пройшла тест. "Так, все гаразд", – відповів президент. Також він уточнив, що результат – негативний.

Президент Америки і перша леді пройшли тестування у Білому домі ще 13 березня 2020 року.

Вночі 15 березня з'явилася інформація про результат тестування очільника США. Особистий лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.