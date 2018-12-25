Меланія Трамп розповіла про різдвяні традиції Білого дому: цікаві деталі

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram/ @flotus

Чимало знаменистоей приєднуються до благодійних акцій перед Різдвом – дарують подарунки, відвідують дитячі будинки, лікарні. Перша леді США Меланія Трамп вже вкотре приєдналась до традицій, які були започатковані ще задовго до президентства її чоловіка Дональда.

Меланія Трамп опублікувала на своїй сторінці три нові світлини, на яких вона та її чоловік Дональд сидять поруч один з одним і розмовляють по телефоні. Це не Різдвяний жарт першої леді США і подружжя не розмовляє між собою. Вони приймали замовлення від дітей і передавали їх Санта-Клаусу.

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Допомагати дітям за допомогою трекера Санта-Клауса стає моєю новою улюбленою традицією! Дональд і я насолоджуємося роботою з NORAD,
– прокоментувала фото Меланія Трамп.

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп приймають новорічні замовлення від дітей / Instagram / @flotus

Меланія Трамп Дональд Трамп
Президентське подружжя США / Instagram / @flotus

До слова, така традиція існує з 1955 року. За переміщенням і подорожами Санти стежать близько 50 радарів і супутників, які реагують на тепло, що випромінює червоний ніс оленя Рудольфа.

Що таке NORAD? NORAD – це об'єднане командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Ця організація дозволяє будь-кому стежити за переміщенням по світу головного американського чарівника Санта-Клауса. Варто лише зайти на сайт noradsanta.org і побачити його в режимі онлайн.

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп благочинність
Джерело: 24 канал
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