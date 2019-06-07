Меланія Трамп та Бріджит Макрон засвітили кардинально різні образи: фото

Міжнародний тур країнами Європи для Дональда та Меланії Трамп не завершився. Після Великобританії президентське подружжя вирушило до Франції, де їх зустріли Еммануель та Бріджит Макрон. Та всі журналісти й очевидці звернули увагу не на важливу зустріч, а на кардинально різні образи двох красунь.

Європа відзначає 75-річчя висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Так, 5 червня у Великобританії влаштували парад, в якому взяла участь королева Єлизавета ІІ, а 6 червня пам'ятні заходи відбулись у Франції.

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Американське подружжя Дональд та Меланія Трамп вирушили до країни на президентському гвинтокрилі. Там на них чекали Еммануель Макрон та його чарівна дружина Бріджит. Та не зустріч двох політиків викликала резонанс у мережі, а вбрання перших леді.

Так, Меланія Трамп дотрималась етикету та обрала для скорботної події класичне чорне пальто і сукню. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками і масивними сонцезахисними окулярами. А от Бріджит Макрон красувалась поряд з Меланією у світлій сукні та пальті. Вбрання прикрашали золотисті ґудзики, які додали розкоші до образу французької першої леді. Таким чином впливові жінки продемонстрували кардинально різні образи, які у мережі охрестили "інь та янь".

У рамках заходів Дональд та Меланія поклали квіти на могили загиблих військових, які під час Другої світової війни віддали своє життя. Також вони взяли участь у параді, де прочитали спільну молитву.