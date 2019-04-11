Меланія Трамп у розкішній сукні відвідала бібліотеку: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.elitedaily.com

Дружина Дональда Трампа активно впроваджує свою соціальну благодійну програму BeBest. Перша леді Меланія вкотре наголосила про її важливість під час зустрічі з дружинами американських сенаторів.

Офіційну зустріч представниця Білого дому організувала у надзвичайно красивій бібліотеці Конгресу, стіни якої оздоблені ліпниною, а поряд зі сходами видніються історичні скульптури. Просто посеред холу помічники Меланії Трамп встановили круглі столи з квітами та дорогим посудом. Одразу після виступу першої леді, запрошені гості взяли участь в урочистому обіді та спілкуванні з дружиною президента США. 

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Дякую дружинам сенаторів за участь у щорічному обіді Senate Spouses. Це була чудова можливість для багатьох з нас зібратися разом і насолодитися днем ​​у красивій історичній бібліотеці Конгресу,
– поділилась Меланія Трамп. 

Для особливого заходу перша леді підібрала розкішну сукню від Dior. Вбрання Меланії Трамп мало тоненький пояс, що допоміг підкреслити її струнку талію, та об'ємні рукави. Улюблені туфлі-човники, ідеальна укладка та макіяж завершили ефектний look представниці Білого дому. 

Меланія Трамп на офіційній зустрічі
Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп
Перша леді США Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Та це не вперше Меланія Трамп позує перед камерами у цьому брендовому вбранні. У листопаді 2017 року вона одягнула сукню для візиту в Японію. Тоді перша леді заплела волосся в елегантну зачіску. 

Дональд та Меланія Трамп у Японії
Дональд та Меланія Трамп у Японії / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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