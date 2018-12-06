Меланія Трамп у розкішній сукні відзначила Хануку: ефектні фото

Перша леді США Меланія Трамп вкотре підтвердила, що має чудовий смак. Розкішна дружина Дональда Трампа супроводжувала його на урочистому заході, присвяченому Хануці.

Білий дім дедалі частіше влаштовує урочисті заходи, які приголомшують американців. Так, 6 грудня у резиденції Президента США відбувся анонсований прийом, організований з нагоди єврейського свята Хануки, яке відзначають з 2 до 8 грудня.

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Ми з Меланією шлемо найтепліші побажання нашим єврейським братам і сестрам в США, Ізраїлі та в усьому світі, які відзначають Хануку,

– привітав усіх зі святом Дональд Трамп.

Витриманий декор Білого дому та традиційні єврейські атрибути свята – це не все, чим дивувала перша леді. На захід чарівна Меланія Трамп прийшла в ефектній чорній сукні з оголеними плечима. До приталеного вбрання перша леді підібрала класичні туфлі-човники. Хоч дружина Президента США з'явилась на публіці в однотонному чорному вбранні, вона все ж виглядала розкішно.

Свій образ для відзначення Хануки Меланія Трамп завершила хвилястим розплетеним волоссям та лаконічним макіяжем з акцентом на очі.