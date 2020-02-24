Меланія Трамп у розкішному вбранні прилетіла до Індії: фото і відео

Президентське подружжя США вирушило у чергову міжнародну поїздку. Дональд та Меланія Трамп вже прилетіли до Індії, а у мережі поширили перші фото високопосадовців.

Згідно з реакцією фан-груп та західни ЗМІ, перша леді США вкотре зуміла підкорити мережу ефектним виходом. Для поїздки до Індії Меланія Трамп обрала класичний чорно-білий комплект: укорочені білі штани в клітинку, водолазку, яка є трендом сезону, та пальто. Стильний образ модниця вирішила завершити взуттям без підборів від французького бренду Roger Vivier. Сонцезахисні окуляри та ідеальна укладка волосся додали ще більшої елітності вигляду Меланії Трамп.

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Та на цьому фешн-демонстрація новинок гардеробу не завершилась. Вже в Індії Меланія Трамп показала більш вишуканий образ. З літака перша леді США зійшла у розкішному білому комбінезоні з коміром. Знаменита американка врахувала традиції Індії, відтак на її талії можна було побачити зелений пояс з орнаментом.

Відомо, що наразі Дональд та Меланія Трамп встигли зустрітись з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Разом вони взяли участь у першому ашрамі. Окрім цього подружжя відвідало захід Namaste Trump, організований на одному з найбільших стадіонів світу "Сардар Патель" з нагоди приїзду Дональда і Меланії.