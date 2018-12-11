Меланія Трамп в ефектному вбранні підготувала різдвяні подарунки для дітей: чарівні фото

Білий дім активно готується до новорічно-різдвяних свят. Керує всім процесом перша леді США – чарівна Меланія Трамп. Днями дружина Президента підготувала подарунки для дітей із малозабезпечених родин та військовослужбовців.

Щороку перед різдвяними святами Меланія Трамп долучається до благодійної акції Toys for Tots. Волонтери дбають про те, щоб діти із малозабезпечених родин отримали подарунки та повірили у новорічне чудо. Допомагала їм в цьому перша леді США, яка прибула на військову базу Joint Base Anacostia-Bolling та поспілкувалась з маленькими помічниками Санти.

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Разом із дітьми військових Меланія Трамп розсортувала подарунки та намалювала новорічні листівки. Маленькі помічники першої леді теж не залишились без сюрпризів: в рамках благодійної акції вони отримали святкові пакунки.

Як мати я знаю, що діти – найцінніші подарунки в житті, а як перша леді переконана, що моя місія – проливати світло на подібні програми, що дозволяють дітям добиватися успіхів в житті. Я вірю в ту чудову роботу, яку робить Toys for Tots,

– розповіла Меланія Трамп перед учасниками заходу.

Варто зазначити, що для заходу перша леді обрала досить ефектне та скромне вбрання. На зустрічі з дітьми у Вашингтоні Меланія Трамп засвітила різдвяну картату сорочку з поясом від Tomas Maie та чорні приталені штани. За інформацією блогерів, вартість вбрання становила трішки більше 1000 доларів. До ефектного одягу Меланія підібрала стильні чоботи на підборах. Розкішна укладка та макіяж завершили look першої леді США.



Меланія Трамп готується до Різдва / Instagram @flotus



Різдвяний образ Меланії Трамп / Instagram @alwaysmelania



Благодійна акція за участю Меланії Трамп / Instagram @alwaysmelania



Перша леді США Меланія Трамп / Instagram @flotus



Дружина Дональда Трамп поспілкувалась з дітьми​ / Instagram @flotus



Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram @flotus