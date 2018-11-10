Меланія Трамп вбралась не за погодою у Франції: фотофакт

Президент США Дональд Трамп у супроводі своєї чарівної дружини Меланії прилетів до Франції. там подружжя візьме участь у заходах, присвячених 100-річчю Першої світової війни.

Високоповажних гостей у Парижі зустрів очільник Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріджит. Запланована зустріч відбулась в Єлисейському палаці.

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Однак не встигло подружжя Трампів засвітитись на очікуваних подіях, як потрапило в курйозну ситуацію. З розкішного авто Меланія Трамп вийшла у вбранні, яке не відповідало погодним умовам. Перша леді США показала вишукане осіннє пальто від Bottega Veneta з ремінцем на поясі та широкими рукавами. До нього Меланія підібрала шкіряні рукавиці, які й привернули увагу мережі до її образу. Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря в Парижі сягала 12 градусів тепла. Відтак можна собі тільки уявити, на які жертви йде перша леді, щоб виглядати бездоганно.

Варто зазначити, що під час візиту до Франції Меланія відмовилась від традиційної укладки волосся. Натомість вона продемонструвала елегантну зачіску. А от взуття перша леді обрала у своєму стилі: туфлі-човники від Christian Louboutin завершили її look.

Бріджит Макрон, яка зустрічала гостей на подвір'ї Єлисейського палацу, не потрапила в курйозну ситуацію. До Дональда та Меланії Трамп вона вийшла у синьому костюмі з золотими ґудзиками та взутті на підборах, підібраному в тон вбрання. Гостинна Бріджит провела екскурсію для першої леді США, що зуміли зняти на камеру журналісти.