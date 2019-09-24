Меланія Трамп відвідала фондову біржу в елегантній чорній сукні

Елегантність та класика завжди будуть в моді. Саме це демонструє перша леді США Меланія Трамп. Навіть для зустрічей зі школярами та візиту на фондову біржу 49-річна дружина президента США обирає стильні образи, показуючи приклад підростаючому поколінню.

Напередодні, 23 вересня, до Нью-Йорка прилетіло президентське подружжя США, адже саме там, у штаб-квартирі ООН, проходитиме 74-а сесія Генасамблеї. Незважаючи на те, що захід має політичний характер, дружини президентів також прибувають до мегаполіса зі своєю програмою заходів.

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До прикладу, після прильоту до Нью-Йорка Меланія Трамп одразу ж відвідала знамениту фондову біржу, де виконала дзвінок, який свідчить про початок торгів. За місцевим часом, вони повинні були розпочатися сьогодні, 24 вересня, о 9:30 ранку.

Дати сигнал перша леді США прийшла в елегантній сукні, яку класифікують до стилю "футляр", від Prada. Строгий крій, фасон по фігурі та злегка прикриті плечі додали 49-річній Меланії Трамп ще більше витонченості. Осінній "лук" американської ікони стилю довершили туфлі з пряжкою від Roger Vivier.

На заході були присутні також учні школи ООН, батьки яких спершу були проти, щоб їхні діти брали участь у політичному заході.



Меланія Трамп / Getty Images