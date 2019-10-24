Меланія Трамп відвідала Конгрес США: яке вбрання обрала перша леді

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Меланія Трамп на офіційній зустрічі
Меланія Трамп на офіційній зустрічі / www.gettyimages.com

Перша леді США з перших днів інавгурації глави Білого дому вражає публіку ефектними виходами. Офіційна зустріч у Конгресі США не стала винятком: Меланія Трамп засвітила трендовий штанний костюм.

Як відомо, Меланія Трамп приділяє велику увагу соціальним питанням, серед яких – боротьба із опіоїдною кризою. 23 жовтня перша леді мала змогу обговорити це питання у Конгресі США, що розташований на Капітолійському пагорбі. Там дружина президента долучилась до круглого столу і порушила з політиками нагальні питання щодо прийняття законів, які допоможуть боротись із наркоманією в країні. 

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У своїй промові Меланія Трамп наголосила, що упродовж 20 років опіоїдна криза забрала життя понад 400 тисяч американців. Ці дані є загрозливими, тому перша леді США звернулась до політиків з проханням зробити легкодоступною медичну допомогу для наркозалежних людей. Окрім цього, Меланія Трамп зазначила, що чимало штатів оголосили своєрідну війну проти компаній, які виготовляли та продавали опіоїди. 

Дякую членам Конгресу, які сьогодні приєдналися до обговорення питання Support Act, підписаного минулого року як досі найбільшого законодавчого акту про опіоїдну кризу. Ваші зусилля в цій боротьбі є інструментальними, і ми продовжимо працювати над цим важливим питанням,
– зазначила Меланія Трамп. 

Меланія Трамп на засіданні Конгресу
Меланія Трамп на засіданні Конгресу / Instagram / @flotus

Перед Конгресом перша леді США постала у стильному вбранні, яке чудово підходить для офіційної зустрічі. Меланія обрала класичний костюм із завуженими штанами і чорною приталеною кофтою. Образ вона доповнила світлою сумкою, підібраною під колір вбрання, та взуттям на підборах. Волосся Меланія Трамп вирішила не збирати у зачіску, надавши перевагу ідеальній укладці волосся. Перша леді виглядала стильно та витончено, дотримавшись дрес-коду. 

Меланія Трамп у Конгресі США
Меланія Трамп у Конгресі США / Instagram / @flotus

Перша леді США на офіуційній зустрічі
Перша леді США на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини США Стиль і мода Меланія Трамп
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