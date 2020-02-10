Меланія Трамп влаштувала бал у Білому домі: яке вбрання обрала перша леді

Перша леді США не припиняє вражати своїх прихильників. Поки в Голлівуді відзначали церемонію нагородження преміями Оскар-2020, Меланія Трамп організувала у Білому домі бал губернаторів.

За традицією, політиків запросили у Східний зал резиденції. Саме там за дорученням Меланії Трамп встановили круглі столи і прикрасили їх живими квітами та елітним посудом. На прийом завітали всі американські губернатори з дружинами, які взяли участь у святковій вечері та танцях.

Дивіться також: У стилі першої леді: Меланія Трамп показала як носити класичні костюми

"Це був прекрасний вечір у Білому домі з губернаторами нашої країни та їхніми обранцями", – написала Меланія Трамп до серії знімків.

Та не тільки урочиста подія привернула увагу журналістів LifeStyle 24. На бал Меланія Трамп прийшла у приголомшливій сукні чорного кольору від її улюбленого дизайнерського бренду Carolina Herrera. Вбрання першої леді було приталеним, тому всі політики могли помилуватись стрункою фігурою знаменитої модниці. Окрім цього, у зоні декольте сукня мала металевий декор, що виглядало дуже стильно на кадрах.

Не експериментувала Меланія Трамп і з іміджем. Вона обрала улюблену укладку волосся та макіяж smoky eyes.



Меланія Трамп влаштувала бал / Instagram / @flotus



Бал губернаторів у Білому домі / Instagram / @flotus



Розкішний вихід Меланії Трамп / Instagram / @flotus