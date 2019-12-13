Меланія Трамп влаштувала різдвяний бал у Білому домі: яке вбрання обрала перша леді

2020 Читать новость на русском
Меланія Трамп влаштувала різдвяний бал у США / www.gettyimages.com

Перша леді США має насичений графік роботи, адже перед новорічно-різдвяними святами їй необхідно влаштувати серію свят для політиків та високопосадовців. Після відзначення Хануки Меланія Трамп влаштувала традиційний різдвяний бал у Білому домі, на який прийшла у розкішній сукні та накидці.

Чимало американців критикують Дональда Трампа через його закони та вектор політики. Однак одвічних американських традицій він та його чарівна дружина Меланія беззаперечно дотримуються. Винятком не став щорічний бал Конгресу, який пара провела 12 грудня.

Читайте також: Різдвяний Білий дім: як Меланія Трамп прикрасила резиденцію

Урочистий захід пройшов у великому фоє Білого дому, яке перша леді прикрасила новорічними ілюмінаціями та святковою ялинкою. Різдвяні декорації створили особливу атмосферу у залі, що відзначили всі політики та їхні сім'ї, які й стали запрошеними гостями подружжя. Оцінив копітку та бездоганну роботу Меланії і її чоловік Дональд Трамп, який під час промови публічно подякував першій леді. 

Я хочу привітати Меланію, вона виконала чудову роботу, прикрасивши Білий дім... У нас буде найкращий рік за останні десятиліття, 
– наголосив Дональд Трамп.

Не менше вразила й ефектна поява Меланії Трамп на балу. Для вечірнього виходу перша леді обрала білосніжну сукню від ліванського дизайнера Reem Acra. Вбрання підкреслило струнку фігуру Меланії, а накидка з дорогоцінним камінням додала розкоші образу американської красуні. 

Бал Конгресу у США
Бал Конгресу у США / Instagram / @flotus

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Приголомшливий образ Меланії Трамп
Приголомшливий образ Меланії Трамп ​/ Getty Images

Цікаво, що і в 2018 році перша леді красувалась перед гостями у білосніжному вбранні. Тоді перша леді Меланія Трамп надала перевагу блискучій сукні від Celine. 

Меланія Трамп виступила на балу із лаконічним побажанням
Меланія Трамп виступила на балу із лаконічним побажанням / Getty Images

Привітання на Андрія: найкращі привітання у День Ангела
сьогодні
7754
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меланія Трамп Різдво Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:24 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 6-8 грудня
Уляна Журба 13
12 грудня 21:31 "Спинка" для кролика: хто став прототипом Джессіки Реббіт із культового фільму-фентезі
Юлія Девда 784
12 грудня 19:15 Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
Юліана Вінтюк 12645
12 грудня 18:23 Куди піти взимку у Києві: добірка найяскравіших подій
Уляна Журба 274
12 грудня 13:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 26253
Новини
Більше новин
Залиште відгук