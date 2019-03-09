Меланія Трамп вразила буденним образом в Алабамі: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.spletnik.ru

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю сім'єю вирішив підтримати жителів Алабами, які постраждали від руйнівного торнадо. Супроводжувала свого чоловіка Меланія, яка відклала свої туфлі на підборах та вийшла до громадськості у буденних кросівках.

Міжнародний жіночий день для президентської родини – не привід байдикувати.  Після зустрічі політичної делегації з Чехії Дональд та Меланія вирушили до Алабами. Саме цей штат постраждав від руйнівної стихії, яка вирувала там напередодні приїзду глави Білого дому. 

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Президентське подружжя оглянуло руйнування під час польоту. Після прибуття в найбільш постраждале місто штату – Борегард – Дональд і Меланія Трамп поспілкувались із місцевими жителями. А у сусідньому місті Опеліка президент відвідав центр надання екстреної допомоги, організований в приміщенні церкви.

Всюди Дональда Трампа супроводжувала чарівна перша леді. Для такої поїздки Меланія відмовилась від розкішного одягу, надавши перевагу буденним речам: вона постала у бордових приталених штанах,  теплій кофті, півпальту та кросівках. З таким простим образом вона отримала більшу прихильність від американців, які відверто розповідали про завдані збитки та моральну травму після пережитого.

Окрім цього, на кадрах видно, що президентське подружжя взяло у поїздку свого єдиного сина Беррона. Хлопець співчутливо слухав історії американців та приєднувався до бесіди з ними.

 

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Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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