Меланія Трамп взяла участь у відкритті заходів афроамериканської історії: фото

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Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у Вашингтоні / www.instyle.com

Дональд та Меланія Трамп продовжують вражати прихильників ефектними спільними виходами. В Білому домі урочисто відкрили місяць афроамериканської історії, запросивши на подію високопосадовців.

Щороку у США та Канаді проходять святкові заходи, присвячені афроамериканській історії. За традицією, вони починаються у Білому домі з урочистого прийому, який влаштовує президент та перша леді США. 

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2019-ий не став винятком: 21 лютого у розкішній резиденції відбувся анонсований захід, що об'єднав багатьох впливових американців в одному залі. Дональд та Меланія Трамп не оминули увагою подію. 

Перша леді і я в захваті від того, що тут стільки наших друзів: пасторів, державних лідерів. Ми зібралися для того, щоб вшанувати внесок афроамериканців в усі аспекти американського життя, історії та культури,
– зазначив Дональд Трамп, якого зустріли оваціями.

Чи не найбільшу увагу привернула до себе Меланія Трамп. На урочистий захід у Білому домі вона прийшла в приталеній сукні без рукавів. Вбрання і її туфлі на підборах були чорного кольору. Уважні користувачі Інтернету відзначили, що кілька днів тому Меланія вражала яскравими весняний образами, тому її поява у темному вбранні здивувала всіх. 

Меланія Трамп у Білому домі
Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus

Перша леді Меланія Трамп
Перша леді Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп на урочистому заході
Меланія Трамп на урочистому заході / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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