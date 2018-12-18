Меланія Трамп зачарувала мережу різдвяним фото з чоловіком

Хоч багато американців переконані, що президентське подружжя перебуває на грані розлучення, щасливі Дональд та Меланія Трамп зачаровують мережу спільними знімками.

Подружжя Трампів щоразу з'являється на світських подіях, мило тримаючи один одного за руку. Окрім цього, Меланія неодноразово підтримувала свого чоловіка під час його публічних виступів. Цього разу Дональд Трамп та чарівна перша леді продемонстрували сімейну ідилію в мережі.

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У своєму блозі Меланія презентувала офіційну різдвяну листівку від Білого дому. На фото подружжя щасливо посміхалось, ніжно тримаючись за руки. Варто зазначити, що перша леді обрала для знімку світлу приталену сукню, а от Президент США – традиційний класичний костюм з чорним метеликом.

З Різдвом Христовим від Президента Дональда Трампа та першої леді Меланії, – написала вона.

Відомо, що знімок зробив фотограф Андреа Хенкс. Подружжя Трампів створило листівку одразу після щорічного балу Конгресу, що пройшов у Білому домі в суботу, 15 грудня. Ймовірно, саме через це Дональд та Меланія покинули світський захід завчасно.



Меланія та Дональд Трамп / Getty Images